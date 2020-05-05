- 1/2
- 2/2
May 05, 2020
تعرضت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور، لحملة سخرية بعدما نشرت صورة وجهها على جسد فتاة دنماركية معروفة تدعى دانييلا جونز، يتابعها حوالي 300 ألف شخص على انستغرام، وذلك عبر تقنية “الفوتوشوب”.
وفي التفاصيل، اكتشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن “الغندور” وضعت وجهها على صورة “جونز” وذلك قبل 10 أيام عبر حسابها الرسمي على انستغرام.
في المقابل، قامت صاحبة الصورة، بالتعليق على الصورة وكتبت مندهشة “ماذا؟”، نعم هذه هي أنا الحقيقية.. شكراً لكم على رسائلكم.. هذا أمر غريب”.
إلا ان نور الغندور قامت بحذف الصورة المنشورة في وقت سابق، مباشرة دون أي توضيح.
كانت هذه تفاصيل خبر ممثلة مشهورة تسرق جسد فتاة اجنبية عبر الفوتوشوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.