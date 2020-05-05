ممثلة مشهورة تسرق جسد فتاة اجنبية عبر الفوتوشوب

تعرضت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور، لحملة سخرية بعدما نشرت صورة وجهها على جسد فتاة دنماركية معروفة تدعى دانييلا جونز، يتابعها حوالي 300 ألف شخص على انستغرام، وذلك عبر تقنية “الفوتوشوب”.

وفي التفاصيل، اكتشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن “الغندور” وضعت وجهها على صورة “جونز” وذلك قبل 10 أيام عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

في المقابل، قامت صاحبة الصورة، بالتعليق على الصورة وكتبت مندهشة “ماذا؟”، نعم هذه هي أنا الحقيقية.. شكراً لكم على رسائلكم.. هذا أمر غريب”.

إلا ان نور الغندور قامت بحذف الصورة المنشورة في وقت سابق، مباشرة دون أي توضيح.