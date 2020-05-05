هل تسجن هيفا وهبي مدير أعمالها السابق؟

حررت النجمة اللبنانية هيفا وهبي محضرًا عن طريق محاميها في مصر المستشار القانوني ياسر قنطوش، يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري وذلك بحسب اليوم السابع.

واتهم محامي هيفا وهبي، مدير أعمالها السابق، بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

نذكر أن “وهبي” التي تغيب عن المنافسة الرمضانية، كانت قد عبّرت عن اعجابها الشديد بـ “الاختيار”، مؤكدة ان المسلسل هو عمل وطني يخلّد ذكرى شهداء دافعوا بحياتهم عن وطنهم مصر.