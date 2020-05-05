صراخ هستيري لـ فيفي عبده في مقلب رامز.. تنطق الشهادتين وتدعي عليه! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سقطت الفنانة المصرية والراقصة فيفي عبده، في فخ برنامج "رامز مجنون رسمي" المعروض على قناة mbc مصر، والمخصص للإيقاع بضحايا الفنان رامز جلال بشكل كوميدي ساخر.

بدأ البرنامج باستضافة فيفي في برنامج حواري يعتمد على جلوس الضيف على كرسي الاعتراف لكشف جانب من تفاصيل حياتها الشخصية وتقدمه الإعلامية "أروى".

وأثناء دخول الضيف ظل رامز يقدم ضيفه للجمهور بطريقة كوميدية كالعادة بسرد جزء من تفاصيل حياتها بشكل كوميدي يجعل الجمهور يتوصل لاسم الضيف.

ولم تخل الكواليس من مواقف كوميدية لفيفي، حيث قالت لمن يركب "المايك" "ممنوع اللمس، أوعى وشك ومن بعيد لبعيد و5 مكرونة".

facebook

بعدها بدأت أسئلة البرنامج الحواري المتضمن لعدة فقرات، وخلال فقرة عرض صور بعض الشخصيات ظهرت صورة رامز جلال فقالت عنه فيفي إنه "أوفر معها" وفجأة خرج منها فانتابت فيفي حالة صراخ وذعر هستيري.

ومنذ البداية توسلت فيفي لرامز بألا يستكمل مقلبه لكنه قام بتلوين شعرها فظلت تقول له "ليه بتعمل كده حرام عليك"، ثم قام برفعها في الهواء بشكل مفاجئ فظلت تصرخ وتقول "يا لهوي" وتردد الشهادتين وتدعو عليه "ربنا ينتقم منك".

ثم جاءت فقرة المياه وأنزل رامز قدمي فيفي في حوض المياه وحين رأت "الكابوريا" ظلت تصرخ وتتوسل إليه بوالدته وتقول "لا والنبي ورحمة أمك"، ثم زاد صراخها حين هددها بالثعبان واستجابت لمطالبه وظلت تمدحه وتغني له كما يريد.

Advertisements

ومع اقتراب نهاية البرنامج ظنت فيفي أنها نجت من المقلب وبعد فك قيودها اتجهت فيفي عبده إلى رامز في محاولة للانتقام منه مما فعله بها لكنها سقطت في بركة المياه فظلت تصرخ "ليه كده" ثم توجهت نحوه وأوسعته ضربا بسبب ما فعله.

وكان آخر أعمال الفنان رامز جلال فيلما سينمائيا يحمل عنوان "سبع البرمبة" وشاركه البطولة كل من جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وينتظر رامز جلال استئناف تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمي"، الذي يجمعه بالنجمة غادة عادل وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، حيث توقف العمل بسبب انشغال رامز ببرنامجه وغادة بمسلسلها "ليالينا 80"، على أن يعود للتصوير مرة أخرى بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا، وإنهاء الإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة.

وكانت فيفي عبده قد أعلنت أنها ستتخذ إجراء قانونيا تجاه مواطنها الفنان رامز جلال لما ألحق بها من ضرر خلال استضافته لها في برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك.

وأجرت فيفي عبده مداخلة على برنامج "يحدث فى مصر" على mbc تحدثت فيها عما فعله رامز جلال معها مشيرة إلى أنه كهربها زيادة بطريقة كأنها من إسرائيل على حد قولها.