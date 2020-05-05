ما علاقة والدة عمرو دياب في تسمية دينا الشربيني بـ"رقية" في "لعبة النسيان"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية دينا الشربيني، أنها أصرّت على اختيار اسم "رقية" بمسلسل "لعبة النسيان"، الذي تخوض بطولته في شهر رمضان الجاري، لأنه اسم والدة النجم عمرو دياب، مؤكدة أنها عشقت الاسم بعد ما سمعته عن تلك السيدة.

وقالت دينا، في تصريحات صحفية محلية، إن عمرو دياب دائم التشجيع لها، والاعتراف بموهبتها الفنية، مضيفة أنه لا يبخل عليها في إمدادها بخبرته ما أدى لتطوير شخصيتها الفنية للأفضل.

وتابعت دينا، "إشراف عمرو دياب على الموسيقى بمسلسلي لعبة النسيان يعتبر سببا أساسيا من أسباب نجاحه"، مضيفة أن المسلسل مر بالكثير من الصعوبات خاصة في ظل أزمة كورونا.

وأشارت إلى أن تحملها البطولة المطلقة للمرة الثالثة كان مسؤولية كبيرة على عاتقها، حيث تريد زيادة النجاح هذا العام بـ"لعبة النسيان"، عن العام الماضي في مسلسلها" زي الشمس".

وأوضحت أن سبب ظهورها بدون مكياج طوال أحداث المسلسل يرجع إلى طبيعة الشخصية التي تجسدها، وهي امرأة فقدت الذاكرة، حيث ينطلق في إطار تشويقي اجتماعي.

Advertisements

جدير بالذكر أن مسلسل "لعبة النسيان" والذي تعلب دور البطولة فيه دينا الشربيني، حظي بنصيب لا بأس به من المتابعة منذ أولى لحظات عرضه، خصوصا وأن الفنان عمرو دياب كان قد روّج له في أكثر من مرة عبر حسابه الخاص على إنستغرام.

ويشارك في مسلسل لعبة النسيان، مع دينا الشربيني، كل من أحمد داوود، وإنجي المقدم، وتقوم دينا الشربيني في المسلسل بدور زوجة خائنة يُقتل زوجها وعشيقها وتفقد الذاكرة، وتحاول جاهدة معرفة تفاصيل ما حدث معها.

وبعد عرض حلقتين من المسلسل، بدأ العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، يربطون بينه وبين مسلسل إيطالي قصير يحمل اسم Mentre ero via أو "عندما ذهبت"، مشيرين إلى أنه يتشابه إلى حد بعيد مع ما تعيشه دينا الشربيني في المسلسل.

ومن أبرز نقاط الشبه الموجودة بين المسلسلين والتي دعت الجمهور للشك بأن يكون لعبة النسيان مأخوذا عن النسخة الإيطالية، أنه في العملين تتعرض البطلة لحادث وتدخل في غيبوبة، ومدتها 4 أشهر، لتعود بعدها البطلة للحياة دون أن تتذكر أي شيء عن السنوات الأخيرة من حياتها.

كما أن زوجها وعشيقها يموت في كلا العملين ولديها طفلان، مع وجود اختلاف بسيط وهو أن من سيساعد البطلة في تذكر حياتها في العمل المصري هو شقيق زوجها لكن في الإيطالي هو شقيق عشيقها.