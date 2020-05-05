هيفاء وهبى تفضح مدير أعمالها وتتهمه في بلاغ رسمي بفعل هذا الأمر معها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 5 مايو 2020 08:17 مساءً - ‏45 دقيقة مضت أخبار المشاهير 171 زيارة

وحسب وسائل إعلام مصرية، تقدم المستشار ياسر قنطوش وكيل الفنانة، ببلاغ ضد مدير أعمالها ، بسبب استيلائه على أموال من الشركات المنتجة والتي تتعاقد عليها الفنانة في مصر، ويتولى إيداعها في البنوك على حسابه الشخصي بدلًا منها.

وجاء في الدعوى التي قدمت مأمور قسم شرطة العمرانية كالآتي: بموجب توكيل خاص يعمل به داخل جمهورية مصر العربية ــ مقيد برقم 5241 لسنة 2019 صادر من الكاتب العدل في بيروت ــ و الصادر من السيدة / هيفاء محمد وهبي ــ الشاكية ــ يفيد أنها وكلت المشكو في حقه ليقوم مقامها و ينوب عنها بالتفاوض مع الغير بخصوص حفلاتها الفنية و الغنائية و الأفلام السينمائية و البرامج و المسلسلات التلفزيونية و الدعايات و التوقيع علي العقود الخاصة بتلك الأعمال بالشروط التي يتم الإتفاق عليها و قبض بدلاتها و إعطاء الإيصالات و ذلك في جمهورية مصر العربية.

و أضافت الدعوى: وحيث أن المشكو في حقه كان يعمل مدير أعمال الشاكية في مصر و يقوم بالتعاقد علي الحفلات و البرامج و المسلسلات التي تخص الشاكية و كان يتولي استلام القيمة المادية المتفق عليها للحفلات و المسلسلات من المنتجين و المتعهدين و يتولي إيداعها البنك في حساب الشاكية إلا أنه إستغل التوكيل المحرر له من قبل الشاكية و قام بسحب مبالغ مالية من حساب الشاكية المودع بنك الإمارات دبي الوطني و أودع تلك المبلغ في الحساب الخاص به دون علم الشاكية مستغلا بذلك التوكيل المحرر له.