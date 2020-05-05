"رفض المشاركة في التوعية ضد الكورونا.. والأطباء ليسوا جيش مصر".. تصريحات محمد صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

حل الفنان محمد صبحي ضيفا على برنامج القاهرة الآن، الذي تقدمه لميس الحديدي، على قناة العربية الحدث.

وفيما يلي أبرز تصريحات الفنان خلال الحلقة..

- أؤمن بنظرية المؤامرة وهناك فيديوهات عن وجود فيروس كورونا قبل الأزمة.

- ألزمت نفسي بالعزل المنزلي قبل قرارات الحظر منذ مارس 2020.

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- هناك 1000 فيروس قادم، والأساس على أن الدول تكسب من قوت يومها لتملك قرارها.

- الدولة قامت بدورها في إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

- يجب تغيير العادات بعد انتهاء فيروس كورونا.

- رفضت الظهور في إعلانات للتوعية بالإجراءات ضد كورونا وغسل اليدين، رفضت لأن ليس دور الفنان التوعية، الآن، ولكن ما كان يفعله خلال العشرين أو الثلاثين عاما الماضية.

- ليس دور الفنان نصيحة الجمهور بالجلوس في البيت لأنه لا يجلس في بيته.