محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
حل الفنان محمد صبحي ضيفا على برنامج القاهرة الآن، الذي تقدمه لميس الحديدي، على قناة العربية الحدث.
وفيما يلي أبرز تصريحات الفنان خلال الحلقة..
- أؤمن بنظرية المؤامرة وهناك فيديوهات عن وجود فيروس كورونا قبل الأزمة.
- ألزمت نفسي بالعزل المنزلي قبل قرارات الحظر منذ مارس 2020.
- هناك 1000 فيروس قادم، والأساس على أن الدول تكسب من قوت يومها لتملك قرارها.
- الدولة قامت بدورها في إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
- يجب تغيير العادات بعد انتهاء فيروس كورونا.
- رفضت الظهور في إعلانات للتوعية بالإجراءات ضد كورونا وغسل اليدين، رفضت لأن ليس دور الفنان التوعية، الآن، ولكن ما كان يفعله خلال العشرين أو الثلاثين عاما الماضية.
- ليس دور الفنان نصيحة الجمهور بالجلوس في البيت لأنه لا يجلس في بيته.
- أرفض تسمية الأطباء بالجيش الأبيض، اسمهم الأطباء والتمريض، وبعد كورونا يجب أن يعدل الهرم المقلوب، وأن يكون الباحث العلمي والعالم والطبيب في المقدمة، وإذ كان الفنان يريد أن يكون معهم في قمة الهرم فعليه أن يبني الإنسان، وليس هدم فكره وريادته.
كانت هذه تفاصيل خبر "رفض المشاركة في التوعية ضد الكورونا.. والأطباء ليسوا جيش مصر".. تصريحات محمد صبحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.