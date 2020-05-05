تراند اليوم : راقصة تفضح فنان شهير: بيجيب ساقطات في الشقة في نهار رمضان وتزوجني عرفيا

نشرت راقصةمصرية تدعى سلمى، مقطع فيديو لايف عبر فيسبوك، زعمت أنها زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، .

وقالت الراقصة في الفيديو، إنها تزوجته عرفيًا قبل أن تضبطه مع فتاة في شقته، لتنشب مشاجرة بينهما ويطردها ويتعدى عليها بالضرب، ويمزق ورق الزواج، على حسب قولها.

وأدعت سملي، بحسب تصريحاتها، أن شقيق حسن شاكوش، يتعاطى الحبوب المخدرة، ويطحنها ويشمها، لافتة إلى أن والدة «شاكوش» سيدة بسيطة تبيع في الأسواق، وأن هذا لا يعيبها، ولكن تصرفات إبنها هي التي تعيبها، بحسب ما قالت.

وواصلت الراقصة سلمي، فضح حسن شاكوش، مشيرة إلى أنها لديها بالصور والفيديوهات ما يثبت تصرفات المطرب الفاضحة، واستقدامه لساقطات في شقته بالحي الإيطالي خلال نهار رمضان.

تعود نفاصيل الأزمة، حينما رفعت المطربة الاستعراضية سلمى مجدى، دعوى قضائية ضد حسن شاكوش، قبل عدة أشهر، تتهمه فيها بـالاعتداء عليها، حيث كان متزوجًا منها عرفيًا بحسب مقطع فيديو لها كشفت فيه عن التفاصيل الخاصة بزواجهما.

وكشفت "سلمى"، عن تفاصيل زواجها العرفى من حسن شاكوش ، قائلةً فى الفيديو، عن أنها تزوجته منذ عامين ونصف تقريبًا قبل أن ينال شهرة كبيرة، ولكن بعد ذلك تم الانفصال، وقام بقطع ورقة الزواج العرفى وطردنى من الشقة، وهو ما دفعنى إلى تحرير محضر فى قسم الأهرام حمل رقم 3074 إداري.

Advertisements

وجاء رد حسن شاكوش على دعوى سلمى مجدي، حيث قرّر أن يرفع دعوى قضائية ضد دعواها نافيًا مدير أعماله إبراهيم كمبا ما يتردّد فى تصريحات صحفية، مؤكدا أن كل ما قالته سلمى مجدي غير صحيح وعارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضح "إبراهيم كمبا"، قائلًا حسن شاكوش لم يتزوج سلمى ورفع دعوى تشهير ضدها لما قالته خاصة أن ليس هناك ما يثبت كلامها.

ورد، حسن شاكوش، على تلك الأزمة قبل أيام، نافيًا زواجه منها، قائلا: «لم أتزوجها ودي مزقوقة عليا وأعرفها بحكم العمل وتجمعنا صداقة طبيعية جدا».

وأضاف حسن شاكوش في حواره مع إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" لماذا لم تظهر ورقة الزواج العرفي للجميع وهي تدعي انها كانت زوجتي وأنا مبعملش الغلط".

وتابع حسن شاكوش: "لو معاها ورقة تثبت انها زوجتي عرفيا هطلع اقول انها مراتي، لكن أنا لو هتجوز هتجوز واحدة بنت ناس".