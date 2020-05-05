تراند اليوم : بعد وصلة رقص مع الثعبان.. فيفي عبده تصرع رامز جلال

وبعد الجلوس على كرسي الاعتراف، والوصول لمشهد الثعبان، تنهار فيفي عبده أمام رامز جلال، والذي وصفته في بداية الحلقة بأنه بيزود معاها الأمور شوية دون باقي الضيوف.
وعندما واجهها رامز بالثعبان اضطرت للقبول بإملاءات رامز، لدرجة عدم قدرتها على ترديد نشيد " رامز جلال نجم اليوتيوب".
وفي المشهد الأخير، وبعد الخروج من مقلب المياه، تمسك برامز جلال وتطرحه أرضا.
يذكر أن برنامج رامز مجنون رسمي يتعرض هذا الموسم لانتقادات واسعة، حيث أصدرت نقابة الإعلاميين المصرية بيانا أكدت فيه منع ظهور البرنامج على أية وسيلة إعلامية في مصر.
وتقوم فكرة برنامج رامز مجنون رسمي في هذا الموسم تدور حول خداع الضيف في البداية عن طريق مذيعة تسأل الضيف عدة أسئلة ثم يجلس الضيف علي كرسي الاعتراف ومن هنا يبدأ المقلب.