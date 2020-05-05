‘‘ فيفي عبده ‘‘ شاهد تفاصيل برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة 12 الثانية عشر عبر قناة MBC

تحل الفنانة والممثلة المصرية فيفي عبده ضيفة على برنامج رامز في الشلال في الحلقة 12 والتي تعرض اليوم الثلاثاء 5 مايو 2020.
واستضاف رامز جلال فيفي عبده في معظم برامج المقالب التي قدمها في المواسم الماضية، واشتهرت حلقاتها بإطلاق الكثيرمن السباب خلال تنفيذ المقلب.
فيفي عبده من مواليد أبريل 1953 وُلدت لأب يعمل ضابطا ولرفض عائلتها دخولها عالم الفن هربت مع خالها وبدأت في احتراف الرقص الشرقي، ودخلت عالم السينماعام 1970، ومن أشهر أعمالها مسرحية حزمني يا، ومسلسلات الحقيقة والسراب والست أصيلة وكيد النسا، وشاركت بعشرات الأفلام.
لمشاهدة الحلقة الثانية عشر 12 من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )
لمشاهدة الحلقة الثانية عشر 12 من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )
لمشاهدة الحلقة الثانية عشر 12 من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )
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