فيفي عبده ضحية برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة 12

تعرض قناة MBC مصر، العديد من المسلسلات والبرامج في شهر رمضان المبارك، ومنها برنامج الفنان رامز جلال والذي يحمل اسم "رامز مجنون رسمي"، ويحقق برنامج رامز مجنون رسمي نسب كبيرة من المشاهدة في الوطن العربي.
ينتظر كل عام جمهور برامج مقالب رامز جلال عرض حلقاته في شهر رمضان الكريم، وكل عام ينتظرونالفورمات المختلف الذي يظهر به، وفي عام 2020 يظهر رامز جلا من خلال برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة الرابعة عبر شاشة قناة "mbc" مصر الفضائية مع إنطلاق أذان المغرب.
الحلقة 12 من برنامج رامز مجنون رسمي اليوم
ستعرض اليوم الحلقة 12 من حلقاتبرنامج "رامز مجنون رسمي" على تردد قناة "إم بي سي" مصر، ومن المقرر أن تكون الضحية الفنانة فيفي عبده، وسنقدم لكم كل جديد بخصوص حلقة اليوم من برنامج مقالب رامز مجنون رسمي 2020.
لمشاهدة الحلقة الثانية عشر 12 من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )
لمشاهدة الحلقة الثانية عشر 12 من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )
لمشاهدة الحلقة الثانية عشر 12 من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )
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