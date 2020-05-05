شاهد تفاصيل الحلقة 12 الثانية عشر من برنامج «رامز مجنون رسمي».. فيفي عبده

تحل اليوم الثلاثاء، الفنانة فيفي عبده ضيف على الحلقة الثانية عشر لحلقات برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي»، الذي يُقدمه رامز جلال.

ويشهد برنامج «رامز مجنون رسمي» في الموسم الجديد، الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع

"رامز" في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

ويُعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على "MBC مصر"، يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

وكان ضيوف الحلقات الحادية عشر الماضية من البرنامج

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لمشاهدة الحلقة الثانية عشر 12 من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )



لمشاهدة الحلقة الثانية عشر 12 من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )



لمشاهدة الحلقة الثانية عشر 12 من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )

كل من غادة عادل وعلي معلول وياسمين صبري وأمينة خليل وحسن عسيري وياسمين رئيس ومحمود عبد المنعم كهربا وحمدي الميرغني وبدرية طلبة وباسم ياخور ومحمد الشناوي.