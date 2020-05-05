حسن شاكوش ضيف الحلقة 12 من برنامج رامز مجنون رسمي

يحل المطرب الشعبي حسن شاكوش، ضيفًا مساء اليوم الثلاثاء، على برنامج رامز مجنون رسمي فى حلقته الـ 12 ، الذي يبث عبر قناة mbc طوال شهر رمضان المبارك.
ويحرص رامز على استضافة شخصية معروفة من نجوم الوطن العربي في كل يوم من أيام شهر رمضان،لتمرير المقلب المرعب الذي يقدمه، واليوم سيكون ضيف حلقة اليوم النجم حسن شاكوش.
يعرض برنامج رامز مجنون رسمي على MBC مصر في تمام الساعة الـ 6 ونصف مساءًا والإعادة 2 صباحًا، بتوقيت جمهورية مصر.
يعرض في تمام الساعة الـ 8 ليلًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.
كما يعرض البرنامج في تمام الساعة الـ 6 مساءًا بتوقيت كل من المغرب والجزائر وتونس.
لمشاهدة الحلقة الثانية عشر من رامز مجنون رسمي ( اضغط هنـــا )
لمشاهدة الحلقة الثانية عشر من رامز مجنون رسمي ( اضغط هنـــا )
لمشاهدة الحلقة الثانية عشر من رامز مجنون رسمي ( اضغط هنـــا )
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