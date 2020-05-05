شاهد.. فيفي عبده فور رؤية رامز جلال: مبيأفورش غير معايا

استضاف النجم رامز جلال، اليوم الثلاثاء، الفنانة فيفي عبدع، في الحلقة الـ 12من برنامجه "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض على قناة mbc مصر.

وأصيبت فيفي خلال الحلقة بحالة من الذهول والصدمة فور رؤية رامز جلال وعلقت قائلة: "يا نهار أسود ومنيل مبيأفورش غير معايا أنا بصراحة".



وتدور فكرة المقلب، من خلال استدعاء الضيف بواسطة المغنية والإعلامية أروى، وذلك لأنها قد اشتهرت بتقديم البرامج، ولثقة الفنانين بها، وإجلاس الضيف على كرسي كهربائي دون علمه، ثم يحاول الضيف القيام من على الكرسي ولكن لا يستطيع

بعد تكتيفه.



ويظهر رامز إلى الضيف مع بعض التعليقات الكوميدية، ثم يقف رامز بعيدًا عن الضيف ويطلقه وعندما يأتي يريد الوصول إلى رامز لينتقم منه يسقط في بركة ماء حتى يخرجه رامز ويذهب إلى الطابق العلوي فيضطر الضيف إلى صعود الدرج الذي يكون زلقًا وقتها ثم يسقط وينتهي المقلب.



يشار إلى أن رامز جلال عرض في شهر رمضان الماضي، برنامج "رامز في الشلال"، الذي يستقدم فيه أحد مشاهير الرياضة

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أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.



يذكر أن رامز جلال يقدم برامج المقالب منذ عام 2011، وكانت البداية مع "رامز قلب الأسد"، ليتبعها ببرامج "رامز ثعلب الصحراء" و"رامز عنخ آمون"، و"رامز قرش البحر" و"رامز واكل الجو" و"رامز بيلعب بالنار" و"رامز تحت الأرض" "رامز تحت الصفر"، وأخيرًا رامز مجنون رسمي.

لمشاهدة الحلقة الثانية عشر 12 من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــــــا )

لمشاهدة الحلقة الثانية عشر 12 من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــــــا )

لمشاهدة الحلقة الثانية عشر 12 من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــــــا )