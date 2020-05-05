ياسمين عبد العزيز: "لو أنتي مكان غاليه هتختاري إيه؟"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ صورة لمسلسل "ونحب تاني ليه"، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

واستشارت ياسمين متابعاتها بالشخص الذي ستختاره في العمل، معلقة على الصورة بالقول: "لو أنتي مكان غاليه هتختاري إيه؟"، مشوقة بدورها الجمهور لأحداث المسلسل.

على صعيد آخر علّق الممثل المصري وائل عبد العزيز على إعلان زواج شقيقته ياسمين عبد العزيز من الممثل المصري أحمد العوضي.

فجاء تعليق وائل صادماً حيث كتب على صفحته الخاصة :"ربنا يفك سحرك ويبعد عنك أي شر ويهديكي وترجعي لبيت ربنا اللي اتعودتي تزوريه كل سنة ويوفقك لحياه جديدة سعيدة مع حد يستاهلك".

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