داليدا خليل: "مبسوطة بالاصداء الايجابية"

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة اللبنانية ​داليدا خليل​ عن سعادتها الكبيرة بسبب تلقيها اصداء ايجابية على العرض الثاني من مسلسلها "سر".

وكتبت داليدا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "مبسوطة بالاصداء الايجابية من العرض التاني من ​مسلسل سر​ على LBCI وفخورة بتفاعل الكبير منكن الحمدالله عكل شي".

ويضم المسلسل ايضا مجموعةً من الممثلين اللبنانيين والسوريين بينهم بسام كوسا، باسم مغنية، وسام حنا، فادي ابراهيم، رواد عليو، نتاشا شوفاني، أسعد رشدان، نيكول طعمة، سامي أبو حمدان، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، جوي الهاني، مايكل كبابة، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان ونيكول جوي فارس.

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