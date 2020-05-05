ميرنا وليد - بيروت - فجّرت راقصة مصرية تدعى سلمى مفاجأة كبيرة، اذ ادعت انها كانت زوجة مغني المهرجانات المصري ​حسن شاكوش​، قائلة في فيديو بث مباشر على صفحتها الخاصة انها تزوجته سابقا عرفيا ومن ثم ضبطه مع فتاة في شقته، فحصل خلافا كبيرا بينهما ما دفع بشاكوش بأن يطردها ويتعدى عليها بالضرب، ويمزّق وثيقة الزواج.

واضافت سلمى ان أخ حسن شاكوش يتعاطى الحبوب المخدرة، ووالدتهما سيدة تبيع في الأسواق، ولم تكتف سلمى بذلك فقط، بل قالت ان في حوزتها صور وفيديوهات توثّق تصرفات حسن شاكوش الفاضحة، وجلبه فتيات لشقته خلال نهار احد ايام شهر رمضان.

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كانت هذه تفاصيل خبر راقصة تدعي زواجها بحسن شاكوش عرفيا واعتدائه عليها بالضرب وضبته مع فتاة في شقته-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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