إيميه صياح تحتفل بعيد ميلادها برفقة توأمها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية ​إيميه صياح​ بعيد ميلادها، اذ انها نشرت صورة لها مع توأمها ثيو-شربل وكيلي-ماريا دون ان تظهر وجههما، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ظهر في الصورة ايضا زينة الميلاد.

وعلقت إيميه على الصورة قائلة: "في العام الماضي، تمنيت وأطفأت الشموع. هذا العام، تحقّقت أمنيتي، كبرت سنة... وعمري صار أحلى بوجودكم".

وتلقّت إيميه عدد كبير من التهاني من قبل المتابعين.

الجدير ذكره ان إيميه صياح كان قد وجّهت مؤخرا معايدة لوالدها الصحافي إبراهيم صياح، بمناسبة عيد ميلاده.

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