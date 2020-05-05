النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يعود إلى مدينة تورينو الإيطالية

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ووصل رونالدو إلى تورينو، مرافقا بأسطول من سيارات الحراسة، مساء الأثنين، استعداداً لعودة التدريبات مع فريق “السيدة العجوز”.
وسيخضع رونالدو لحجر منزلي مدته 14 يوما، قبل أن يجتمع مع زملائه في يوفنتوس، مع تخفيف إجراءات العزل الاجتماعي في إيطاليا.
وخطط رونالدو للوصول إلى إيطاليا في وقت أبكر، ولكن طائرته الخاصة التي يبلغ ثمنها 40 مليون دولار، لم يسمح لها بالسفر من إسبانيا كي تقله من البرتغال، بسبب قوانين حظر الطيران الصارمة في إسبانيا.
ولكن محاولات رونالدو نجحت أخيراً، ليسمح بالطائرة بالوصول إلى ماديرا، حيث أقلته هو وعائلته إلى تورينو مساء الاثنين.
واستدعى يوفنتوس جميع لاعبيه حول العالم إلى تورينو، بعد سماح الحكومة الإيطالية للأندية بالعودة للتدريبات.
ويتصدر يوفنتوس ترتيب “السيريا آ” بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، قبل أن يتوقف الدوري في آذار، بسبب تفشي فيروس كورونا.
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