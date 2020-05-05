كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "محدش سامعني ليه".. لهذا السبب مصطفى خاطر يغني برفقة صديقته مايا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يذهب دياب مع صديقته مايا وتسألوا لماذا لم تراه كثيرا يقول لها انه مشغول في تحضير جهاز أخته.

وتقول مايا أنها سوف تعزم على الفرح ليقول دياب أنه سيزف شقيقته في سيارتها وتفرح كثيرا، ويغني أغنية "محدش سامعني ليه، سبوني في حالي بقا"، ويطلب منها تشغيل أغاني.

وتدور أحداث "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، داليا الخولي، هشام شرف، أحمد شاهين، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.