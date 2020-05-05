محمد الشناوي يفسد مقلب رامز جلال وأول ضيف يسقطه في بركة المياه

حل محمد الشناوي حارس منتخب مصر والنادي الأهلي ضيفًا على برنامج "رامز مجنون رسمي" في حلقة يوم أمس.

وقد تصدّر الشناوي ترند على تويتر ولفت الأنظار بسبب ثباته الإنفعالي له عند ظهور رامز وإستقبال المقلب بالإبتسامات.

وبدأ الشناوي في إنفعالات بسيطة عندما أظهر له رامز الكابوريا والثعبان، وحافظ على ثباته بعدها بقوله "بحبك يا رامز" أكثر من مرة كما تصدرت كلمته "يا ابن اللعيبة يارامز" تريند تويتر.

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وكتب أحد المتابعين:"الشناوي حاسس انه ف دريم بارك ايه الضحكة دي"، وكتب أخر:"احسن حلقه اتفرجت عليها لرامز والله ايه البرود ال عند الشناوي ده عسل اوي والضحكه مش مفارقه وشه".

وكتبت الفنانة مي كساب تعليقا على الحلقة: "أكتر واحد ضحكني النهارده من أدبه والله يا إبن اللعيبه يا رامز #الشناوي".



كما أنه كان الضيف الوحيد حتى الآن الذي تمكّن من إسقاط رامز لبركة الماء في آخر المقلب.