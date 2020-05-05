مايا دياب تكشف فبركة برنامج رامز جلال: كنت سأشارك لولا كورونا

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن تعاقدها على المشاركة في برنامج "رامز مجنون رسمي" مؤكدة أنها كانت تعلم بوجود مقلب ولكن لم يتم اطلاعها على تفاصيله، واعترفت أن فيروس كورونا كان السبب في امتناعها عن التصوير، خشية عدم اللحاق بالطيران العائد من الإمارات إلى لبنان، وتخوفها من خوض تجربة العزل الصحي بعد رجوعها.

وأضافت مايا دياب، أثناء حلولها ضيفة على برنامج "ساعة وحدة" مع الإعلامي اللبناني علي نجم، الذي يبث مباشرة عبر "اليوتيوب"، أنها كانت سوف تكون إحدى ضيوف برنامج "رامز مجنون رسمي" وإنها كانت تعلم منذ البداية إنه برنامج مقالب لرامز، ولكنها لا تعرف طبيعة المقلب.

وقالت مايا دياب: كنت راح أكون واحدة من الضيوف وتصويري كان يوم الاتنين.. وفي لبنان كانوا هيقفلوا المطار يوم التلات فكنت خايفة اروح اتحجر في دبي .. وانا واخدة الإجراءات الوقائية في المنزل وخايفة على بنتي وعيلتي وأمي وخايفة أرجع لبنان اتحجر 14 يوم".

أضافت: كنت عارفة انه برنامج رامز أكيد .. بس ما كنت عارفة نوع المقلب.

وسبق أن أكدت الفنانة السورية نسرين طافش إنها تلقت دعوة للمشاركة في برنامج "رامز مجنون رسمي" ولكنها اعتذرت عن عدم المشاركة، وتجاهلت طافش الرد على سؤال حول كيف علمت أن الدعوة من برنامج المقالب برغم أن الضيوف أكدوا عدم علمهم بحقيقة البرنامج إلا بعد تصويره

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نسرين تلقت عبر حسابها بموقع تويتر سؤالا من إحدى المعجبات حول درة فعلها إذا طلب منها المشاركة في برنامج "رامز مجنون رسمي"، والمفاجأة أنها ردت بتأكيد أن الدعوة وصلتها بالفعل ولكنها اعتذرت وأضافت: نعم عزيزتي انعرض عليي البرنامج واعتذرت والله يوفق الجميع.

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ودعمها أحد متابعيها قائلا: احسن شي عملتي لانه برنامج مافي فائدة و لا مقنع حتى شوي انه المقلب حقيقي، ولكن متابع آخر وضع نسرين في موقف محرج قائلا: كيف عرفتي ان المعروض عليك هو مقلب رامز جلال ؟

أضاف: مش مفروض انه مااحد يعرف انه مقلب وانه ضيف لبرنامج رامز جلال الا بعد التصوير ؟ واخذ الاذن من الضيف بالعرض من عدمه؟ ولم ترد نسرين على السؤال

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بينما نفى الفنان الكوميدي السعودي حسن عسيري علمه المسبق بطبيعة مقلب رامز جلال وقال: تعاملت مع برنامج رامز بكامل الجدية، بعد استضافتي من قبل الفنانة أروى، والتي قمتُ مسبقاً بتسجيل لقاء معها خلال السنوات الماضية، فحين عرفت أن البرنامج للفنانة أروى، تأكدت أنه بكامل الجدية، لاسيما أن تسجيل البرنامج كان في استديوهات دبي.

تابع قائلا: عندما حضرت، استقبلتني الفنانة أروى وأجرت معي حوارا لمدة نصف ساعة، وحينها كانت الأمور على ما يرام، وفجأة ظهر "رامز" أمامي لينتابني مزيج بين الضحك والزعل، وكان فريق العمل في غاية الاحترام والذكاء في إيهام الناس والضيوف بجدية الحلقة، لذا هناك الكثير سألني عن مصداقية ترتيب المقلب.