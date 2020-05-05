فوجئت النجمة اللبنانية نوال الزغبي بانتشار صورة لها وهي صغيرة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمفاجأة الأكبر أن الصورة تم عرضها ضمن أحداث مسلسل "شاهد عيان" باعتبارها صورة للنجمة هنا شيحة وهي صغيرة، ما دفع نوال لإعادة مشاركة الصورة عبر حسابها بموقع تويتر والمطالبة بحقوق استغلال صورتها.

نوال تلقت تغريدة من متابع لها تتضمن عدة صور من مشاهد مسلسل "شاهد عيان" وعلق عليها بقوله: بمسلسل شاهد عيان بطولة حسن الرداد وهنا شيحا حاطين صورة نوال الزغبي وهي طفلة ع اساس انها صورة البطلة وهي صغيرة ما بيعرفو انو حتى نوال الزغبي الطفلة مشهورة وكل العالم عارفينها.

الزغبي أعادت مشاركة التغريدة وعلقت عليها قائلة "بدي حقوقي" وتطوع عدد كبير من متابعيها لترشيح مكاتب محاماة ولكن تبين لاحقا أن نوال تقصد المداعبة، علما إنها حاضرة في موسم دراما رمضان بمصر بأغنية "اتحاربت" شارة مسلسل "سلطانة المعز" للنجمة غادة عبد الرازق.

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نوال الزغبي تطالب هنا شيحا وحسن الرداد بحقوقها بسبب صورة!

مسلسل "شاهد عيان"، بطولة حسن الرداد وبسمة وهنا شيحة، وتأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، إنتاج ممدوح شاهين.