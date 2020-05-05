- 1/2
- 2/2
أشاد الدكتور سامي عبدالعزيز والد المخرج محمد سامي بأداء الفنانة مي عمر بمسلسل الفتوة، التي تشارك في بطولته مع الفنان ياسر جلال، حيث كتب تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» قال فيها، إن مي عمر ممثلة جميلة ورقيقة وموهوبة ودائماً تطور من أدائها في كل دور تقدمه.
ومن المعروف أن مي عمر هي زوجة المخرج محمد سامي، الذي علق على تدوينة والده قائلاً: « انت كدا بتعاكس مراتي... بتعاكسها ليه؟!»
ورد عليه والده أمام المتابعين قائلاً: « أنت كدا بتسببلي إحراج يعني؟!.. دي بنتي واعاكسها زي ما انا عايز»
يذكر أن محمد سامي يشارك بالسباق الرمضاني بمسلسل « البرنس» الذي هو من تأليفه وإخراجه.
كانت هذه تفاصيل خبر المخرج محمد سامي يحرج والده أمام الجمهور: «بتعاكس زوجتي ليه؟!» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.