المخرج محمد سامي يحرج والده أمام الجمهور: «بتعاكس زوجتي ليه؟!»

أشاد الدكتور سامي عبدالعزيز والد المخرج محمد سامي بأداء الفنانة مي عمر بمسلسل الفتوة، التي تشارك في بطولته مع الفنان ياسر جلال، حيث كتب تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» قال فيها، إن مي عمر ممثلة جميلة ورقيقة وموهوبة ودائماً تطور من أدائها في كل دور تقدمه.

ومن المعروف أن مي عمر هي زوجة المخرج محمد سامي، الذي علق على تدوينة والده قائلاً: « انت كدا بتعاكس مراتي... بتعاكسها ليه؟!»

ورد عليه والده أمام المتابعين قائلاً: « أنت كدا بتسببلي إحراج يعني؟!.. دي بنتي واعاكسها زي ما انا عايز»

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يذكر أن محمد سامي يشارك بالسباق الرمضاني بمسلسل « البرنس» الذي هو من تأليفه وإخراجه.



