ايمن بهجت قمر يتراجع عن قراره في اعتزال كتابة الأغاني

أعلن المؤلف المصري أيمن بهجت قمر، تراجعه عن قرار اعتزاله كتابة الأغاني، وذلك على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وقد وجد قراره دعماً كبيراً من قبل عائلته وزملائه، الذين كانوا قد عبروا عن عدم رضاهم مؤخراً باتخاذه قرار اعتزال كتابة الأغاني. اقرئي ايضا : المخرج محمد سامي يحرج والده أمام الجمهور: «بتعاكس زوجتي ليه؟!» الجدير ذكره أن أيمن بهجت قمر أثار مؤخراً جدلاً كبيراً بعد إعلانه قرار اعتزاله كتابة الأغاني واكتفائه بكتابة الأفلام والمسرحيات. Advertisements وكتب أيمن بهجت قمر على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «بقالي فتره بفكر جدياً في اللي هقوله أنا قررت إن أغنية مهرجان هي آخر أغنية أنا هكتبها وهعتزل تأليف الأغاني». اقرئي ايضا : أمير كرارة عن أحمد خالد صالح: «اللي خلف مامتش»

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