في مقطع فيديو صادم .. عسكري لبناني يطلق النار برأس صديقته ثم ينتحر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2020 06:58 مساءً - في واقعة صادمة هزت الشارع اللبناني أقدم عسكري على إطلاق النار على صديقته وقتلها ثم الإنتحار .

وتداول مقطع فيديو يوثق هذه الجريمة المروعة والتي سجلته كاميرات المراقبة الخاصة بموقع الحادث .

حيث يظهر العسكري وهو في محل تابع لمحطة محروقات تعمل فيه صديقته وخلال حديثهما فاجأها بإخراج مسدس وتصويبه نحو رأسها .

وتبدو المجني عليها وهي تحاول إقناع صديقها بالتوقع عن ذلك وعدم إطلاق النار عليها .. إلا إنه أطلق النار عليها وأصابها برصاصة قاتلة في رأسها ثم أطلق رصاصة على رأسه وانتحر وسقط أرضا .

وأشارت بعض التقارير إلى ان دوافع ارتكاب الجريمة تعود لأسباب عاطفية وعلاقة شخصية جمعت بينهما .. وذكرت أيضا أن القاتل عسكري في مخابرات الجيش اللبناني .