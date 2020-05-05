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كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2020 06:58 مساءً - نشر الناقد الفني ” طارق الشناوي ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عبر من خلاله عن إشتياقه لمسلسلات رمضان القديمة .
بالإضافة إلى إفتقاده وجود كلا من الفنانين ” صلاح السعدني ” و” يحيي الفخراني ” في الموسم الرمضاني الحالي .
فكتب قائلا : ” مذاق المسلسلات ينقصه لمحة عمدة الدراما صلاح السعدني ونكهة باشا الدراما يحيي الفخراني .. رمضان بدون إطلالة السعدني والفخراني لا يعبر عني ” .
وأعاد الفنان ” أحمد السعدني ” نشر هذا المنشور وكتب في تعليقه عليه : ” والله يا أستاذ لا يعبر عننا كلنا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر طارق الشناوي : ” رمضان بدون إطلالة صلاح السعدني ويحيى الفخراني لا يعبر عني “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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