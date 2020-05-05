شاهد.. المجدرة على طريقة يارا!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2020 06:58 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية يارا مقطع فيديو جديد وطبيعي لها من المطبخ أثناء تحضيرها المجدرة. وظهرت يارا في المطبخ بإطلالة عفوية وهي تقول: “طبختي اليوم كثير بحبها لح فرجيكم شو هي” لتظهر طنجرة المجدرة أثناء طهوها على النار. وعلقت يارا كاتبة: “طبخة اليوم مع الشيف ”يارا” وهيّي:

خبروني إنتوا شو بتسمّوها عندكم ”يارا” وهيّي:خبروني إنتوا شو بتسمّوها عندكم وإذا بتحبّوها لأنو هيدي طبخة لبنانيّة وإذا بتحبّوها لأنو هيدي طبخة لبنانيّة وبحبها كتير لأنو صحيّة ومُفيدة جدّاً وبحبها كتير لأنو صحيّة ومُفيدة جدّاً Advertisements ”. ”.

واضافت يارا: “على فكرة ما تواخزوني على نكشة شَعري بس هيك بحبّو انا وبالبيت أصلاً صرتوا من أهل البيت ما فيه مشكلة”. أصلاً صرتوا من أهل البيت ما فيه مشكلة”. يذكر ان المجدرة تشتهر بها عدد من دول المشرق العربي مثل سوريا ولبنان والعراق وتحضر بطريقتان بالعدس والبرغل او العدس والرز.

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