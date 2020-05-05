إيمية صياح تحتفل بعيد ميلادها مع طفليها التوأم.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة والإعلامية اللبنانية إيمية صياح بعيد ميلادها برفقة طفليها التوأم “كيلي ماريا” و“تيو شربل”.

الفنانة اللبنانية نشرت صورة من الحفل مع طفليها، دون أن تكشف عن ملامح وجهيهما، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

إيميه علقت قائلة: “العام الماضي أطلقت أمنية وأطفأت الشموع.. وهذا العام أمنيتي ذهبت بي بعيداً.. يوم ميلاد سعيد لي.. كبرت سنة وعمري صار أحلى بوجودكم”.

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وكانت الفنانة والإعلامية اللبنانية إيمية صياح فد رزقت بطفلين توأم “ذكر وأنثى” من زوجها فريد نجار، وذلك في شهر يناير الماضي.

الفنانة اللبنانية نشرت أول صورة لطفليها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، دون أن تكشف عن ملامحهما، بينما كشفت عن اسميهما، حيث اختارت لابنتها اسم “كيلي ماريا”، واختارت لابنها اسم “تيو شربل”.

إيمية عبرت عن سعادتها الشديدة بقدوم طفليها، بقولها: “صلينا من أجل معجزة واحدة ، رزقنا الله باثنين في يوم أحد مبارك 12 -1- 2020، كيلي ماريا وتيو شاربل جعلوا عائلتنا تصبح مكونة من أربع أشخاص”.

الفنانة اللبنانية أضافت: ” لا يمكنني تفسير أو شرح ما نشعر به من امتنان وسعادة، بارك الله الأطفال في كل العالم”، وقد تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها.