زين مالك يختار نصّ جبران خليل جبران لوشمه الجديد

متابعة بتجـــــــــرد: أثار النجم العالمي زين مالك إعجاب الملايين من متابعيه بوضعه وشمًا على ذراعه باللغة الإنكليزية. الوشم الذي اختاره زين مالك مأخوذاً من نص “الحب والزواج” للأديب اللبناني العالمي جبران خليل جبران. والنص المذكور مأخوذ من كتابه ”النبي“، الذي لا يزال حتّى اليوم يحقّق انتشاراً عالمياً واسعاً.

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