ناصر القصبي يثير عاصفة من الجدل بسبب “المثلية”

متابعة بتجـــــــــرد: يحمل الفنان السعودي ناصر القصبي، لواء الدفاع عن الحريات، ويقف بالمرصاد لأصحاب الفكر المتطرف؛ يواجه حجتهم بأعماله الفنية التي يدعو من خلالها للوسطية واحترام الآخر، وتقديم الوجه السمح المعتدل للعرب والمسلمين. ورغم أن القصبي دأب على تبني هذه الأفكار بجرأة منذ سنوات، وتحديدا مع بداية رحلته في “طاش ما طاش”، فانه يواجه كل عام تحدياً جديداً كلما وطئ بقدمه تلك المنطقة الملغومة فكريا، ليتحدث عن المسكوت عنه ويستقبل برحابة صدر جميع الآراء من يدعمه أو ينتقده.

ويُعد القصبي أول ممثل خليجي يوظف الكوميديا في تعرية فكر “داعش” وفق سياق درامي جريء تناول هذا الفكر المتطرف، ما ترتب عليه صدور فتوى شهيرة عام 2000 حرّمت “طاش ماطاش”.

رغم ما كابده القصبي على مدار سنوات، فانه استمر في رسالته واستطاع أن يترك بصمة مهمة في العديد من الحلقات عام 2015 في “سيلفي” بجزئه الأول، حيث نجح القصبي بصحبة الكاتب خلف الحربي، في حلقة “بيضة الشيطان” بقضية قتل الأقارب، ثم قدم في حلقة أخرى دور رب أسرة سعودي يحاول الذهاب إلى مناطق المعارضين في سوريا لإعادة ابنه الجهادي إلى المنزل، في قالب كوميدي يسخر من مظاهر التطرف في المملكة وخارجها، ليثير عاصفة من الجدل ويواجه تهديدات عدة من الدواعش.

اعتداء جهيمان

وفي العام الماضي، خاض القصبي بمسلسل “العاصوف” في جزئه الثاني، قصة الحادثة الشهيرة لاعتداء “جهيمان” وجماعته على المسجد الحرام بمكة المكرمة قبل 41 عاماً، ليعودوا بالحقبة الزمنية إلى عام وقوع الحادثة 1979.

“مخرج 7”

أما هذا العام وفي مسلسل “مخرج 7” الكوميدي من نمط الـ”سيت كوم”، الذي شارك فيه عدد من نخبة نجوم الكوميديا السعودية، والذي يسلط الضوء على التغيرات الكبيرة والمتلاحقة التي طرأت على المجتمع السعودي خلال السنوات الأخيرة، وانعكاساتها على أسرة سعودية من الطبقة الوسطى.

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المسلسل من بطولة القصبي وحبيب الحبيب وراشد الشمراني وعبدالمجيد الرهيدي، وريم عبدالله، وريماس منصور، وعلي الحميدي وآخرين، وهو للكاتب خلف الحربي والمخرج أوس الشرقي.

شخصية دوخي

وتدور الأحداث حول شخصية دوخي (ناصر القصبي) وهو أب وموظف حكومي من الطبقة الوسطى، يمضي وقته بين عمله في تسلم شكاوى العملاء بمؤسسة حكومية، وبيته وعائلته. يضيء العمل على التحولات التي شهدها المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة، وانعكاساتها على العلاقات الاجتماعية والعائلية بشكل عام، وما يحمله ذلك من تحديات تواجه عائلة دوخي بشكل خاص، بموازاة المشكلات التي تواجهه في عمله من شكاوى العملاء وأوامر مديرته الصارمة، ومدى قدرته على مواكبة التكنولوجيا.

أحقيتهم في العيش

وعاد القصبي هذا العام من جديد ليتصدر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بحلقة مساء أول من أمس، عندما طرح قضية جدلية وهي “المثلية الجنسية” بقالب كوميدي ساخر، موضحا انقسام الآراء حول أحقيتهم بالعيش في المجتمعات العربية والخليجية والاعتراف بهم، ولعلها المرة الأولى التي يطرح فيها عمل فني خليجي تلك القضية بهذه الجسارة.

ومن خلال الأحداث نتابع كيف يبادر دوخي – القصبي- لمهاجمة المثليين في مقطع مصور ليثير عاصفة من ردود الأفعال بين منتقد طلبه بحرقهم، ومؤيد لرأيه، ونتابع كيف يضطر دوخي لعقد جلسة صلح مع ممثلين عن المثليين، تنتهي بتهديده لهم باستدعاء الشرطة.