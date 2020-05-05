مايا دياب تشتاق لهذا المكان في زمن كورونا

متابعة بتجــــــــرد: أعربت النجمة اللبنانية مايا دياب عن رغبتها في العودة إلى الإستوديو ومزاولة نشاطها الفني، حيث كانت في الفترة الماضية تنشغل بتسجيل أغاني ألبومها الجديد بالإضافة إلى أغنية سينغل ستبصر النور في الصيف.

ونشرت مايا عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” صورة قديمة لها في استوديو التسجيل وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “أريد العودة إلى الإستوديو”.

تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب طرحت منذ فترة كليب أغنيتها الجديدة “أنا” عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” والفضائيات العربية.

أغنية “أنا” كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرجة كريستيل يونس، وقد تم تنفيذه بحرفية عالية على غرار أهم الألعاب الكرتونية في العالم.