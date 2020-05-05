هايدي كلوم: أعيش بقلب فتاة مراهقة

متابعة بتجـــــــــرد: قالت العارضة الألمانية هايدي كلوم، إنها تشعر أن بداخلها قلباً شاباً يجعلها تندفع في الحياة بكل طاقتها، وكأنها فتاة مراهقة، يساندها في ذلك أولادها الأربعة وزوجها الحالي توم كوليتز.
واحتفلت كلوم (البالغة 46 عاماً) بعيد ميلاد ابنتها ليني الـ16 بنشر صور لها وابنتها على إنستغرام، حيث يتابعها 7.3 مليون شخص، وعلقت على الصور بقولها: “فخورة أن أكون أمك”.
وتجمع هايدي بين عروض الأزياء والغناء والتمثيل وتصميم الموضة، والعمل التلفزيوني وإدارة الأعمال، وتجمع بين الجنسيتين الألمانية والأمريكية.
وشارك أصدقاء هايدي مثل كاتي بيم، إيفا كافاللي، وتوم بيتشيك في الترحيب بالمناسبة، وتمنوا مستقبلاً سعيداً لابنتها في عيد ميلاد افتراضي شهده منزل هايدي كلوم في لوس أنجلوس، بسبب قيود الحجر الصحي.
وأعلنت عارضة فيكتوريا سيكريت الشهيرة، أن ابنتها تنوي السير على خطاها واحتراف عروض الأزياء، مشيرة إلى أنها ستقف معها رغم أنها لم تدفعها أو تشجعها لدخول ذلك المجال، وهو منهجها مع أولادها الذين تترك لهم حرية اختيار مستقبلهم.
ولكن كلوم اعترفت أنها أوضحت لابنتها أن العمل في عروض الأزياء شاق رغم أنه تغير كثيراً منذ بدأت العمل فيه عام 1992.
يُذكر أن والد ليني هو زوج هايدي السابق فلافيو برياتوري، رغم أن زوج أمها اللاحق المطرب سيل تبناها في عام 2009، بعد أن تزوج أمها عام 2005، وأنجب منها بعد ذلك 3 أطفال، هم: هنري 15 سنة، جوهان 13 سنة، ولو 10 سنوات.
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