نيكولاس كيدج يشارك في مسلسل “تايغر كينغ”

متابعة بتجـــــــــرد: سيؤدي الممثل وصانع الأفلام الأمريكي نيكولاس كيدج في مسلسل بعنوان “تايغر كينغ” دور جو إكزوتيك صاحب حديقة حيوانات مفترسة غريب الأطوار، كان محور وثائقي ناجح بث قبل فترة قصيرة عبر “نتفليكس”، على ما أفاد وكيل أعماله.

وسيكون الممثل الحائز على جائزة أوسكار المنتج التنفيذي للمسلسل.

وحقق الفيلم الوثائقي “تايغر كينغ” 34 مليون مشاهدة في غضون 10 أيام بعد طرحه في مارس الماضي عبر نتفليكس في الولايات المتحدة.

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ويروي حياة “جو إكزوتيك” واسمه الأصلي جو مالدونادو باسيدج (57 عاماً) وهو صاحب حديقة حيوانات في أوكلاهوما يربي فيها الأسود والنمور.

وجو إكزوتيك صاحب قصة شعر غريبة وشاربين على شكل نضوة حصان ويضع أقراط أذن عديدة، وحقق ثروة من خلال حديقة الحيوانات التي افتتحها عام 1999 وتربية النمور والأسود وبيعها بطريقة غير قانونية أحياناً، إلا أنه بدد ثروته بعد سلسلة من الملاحقات القضائية والحرائق مجهولة المصدر وحملات سياسية فاشلة.

وذكرت مجلة “فراييتي” أن المسلسل من بطولة نيكولاس كيدج سيكون من إنتاج محطة “سي بي إس” ويضم 8 حلقات.