لاعب كرة قدم “توفي في حادث سير” يعود إلى الحياة!

متابعة بتجــــــــرد: عثر على لاعب كرة القدم في فريق شالكه الألماني السابق، هيانيك كامبا، على قيد الحياة بعد أكثر من 4 سنوات على إعلان وفاته بحادث سير في بلاده الكونغو.

وبحسب صحيفة “Bild” الألمانية، يعمل كامبا، 33 عاماً، كفني في معمل للطاقة.

ونقلت “بيلد” عن المدعية العامة أنيت ميلك قولها “كامبا يزعم بأن أصدقاءه تخلوا عنه في الكونغو في كانون الثاني من العام 2016 وتركوه من دون وثائق، مال وهاتف جوال”.

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وبعد اختفائه، تم الإعلان عن وفاة كامبا في 2016 واستفادت زوجته السابقة من بوليصة التأمين على حياته ونالت مبلغا من ستة أرقام.

وقالت ميلك إن كامبا سيُعتبر الآن “شاهداً” في المحاكمة ضد زوجته السابقة التي يتم التحقيق معها بتهمة الاحتيال.

ونفت السيدة التي رزقت من كامبا بابن يبلغ حاليا العاشرة من عمره، تهمة الاحتيال وزعمت بأنها اكتشفت وجود بوليصة التأمين بعد إبلاغها بوفاة زوجها، ولم يتضح حتى الآن ما إذا تم تزوير الوثائق الكونغولية الضرورية لوفاة كامبا.