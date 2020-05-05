توم كروز بمهمة في الفضاء

متابعة بتجـــــــــرد: زُعم أنّ النّجم العالمي توم كروز بدأ بإجراء محادثات مع رجل الأعمال الرائد في مجال الفضاء ومؤسس شركة “Space X”، إيلون ماسك، في خطّة لتصوير فيلم في الفضاء بالتعاون مع وكالة ناسا.

وفي حال تمّ الإتّفاق بينهما، فسيكون هذا الإنتاج أوّل فيلم مثير يتم تصويره في الفضاء، إلّا أنّه يبقى الكثير من المواضيع الّتي تحتاج إلى مناقشة كتحديد شركات الإنتاج الّتي تريد المشاركة في العمل وبناء الأستوديو.

ولم يتم التفكير بهذا المشروع على أنّه أحد “مهمّات كروز المستحيلة” (Mission Impossible) الّتي تؤدّي إلى إصابته بجروحٍ وكسورٍ في بعض الحالات، بل يتم العمل على جعله آمناً قدر الإمكان بحيث لا يصاب أحد بأذى، خصوصاً أن هذا النوع من الأفلام يعتمد على المغامرة والتشويق.

ويُشار أنّه من المقرر إطلاق أوّل مجموعة من رواد الفضاء على متن مركبة Space X إلى محطة الفضاء الدولية في 27 أيّار.