مصوّرة محترفة تكشف سبب رفض ميغان ماركل تصوير قدميها

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت مصورة محترفة كانت تعمل مع ميغان ماركل قبل ارتباطها بالأمير هاري، جوانب خفية عن شخصيّتها.

فأشارت المصوّرة إلى أنّ ميغان كانت تلقّب قبل زواجها “بالأميرة” نظراً لسلوكها الصّعب والمتطلّب في موقع التّصوير. وأضافت أنّها كانت تحضر إلى موقع التصوير مع مجموعة مرافقين وتفرض قواعدها الخاصة كرفض تصوير قدميها والتّركيز عليهما.

وفي هذا السياق، أوضحت الصحيفة البريطانية “ديلي ميل” نقلاً عن المصوّرة الّتي لم تذكر إسمها، أنّ قدمي ماركل أصبحتا موضوع الصحافة بعد أن خلعت حذاءها أثناء جولة ملكية في نيوزيلندا في العام 2018، إذ كشف البعض أنّها خضعت لعملية إزالة عظمة زائدة.

وقالت المصورة أنه أصبح من الواضح بالنسبة لفريق العمل المساعد أن ميغان ماركل تكره قدميها.