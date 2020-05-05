سلوى عثمان تكشف لـ"الخليج 365" كواليس أصعب مشاهد "البرنس"

أداء تمثيلي بارع في أحد مشاهد مسلسل "البرنس" رفع اسم الممثلة المصرية سلوى عثمان إلى صدارة قوائم الأكثر رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

مشهد الأم المصدومة من ارتكاب أبنائها لجريمة قتل حاز إعجاب العديد من المتابعين على موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، الذين كتبوا تدوينات عن الإمكانيات التمثيلية الهائلة التي تتمتع بها سلوى عثمان.

وعن هذا المشهد، تقول سلوى عثمان لـ"الخليج 365"، إنَّه أصعب مشاهدها في مسلسل "البرنس" الذي يقومه ببطولته النجم محمد رمضان ومن إخراج وتأليف محمد سامي.

وتوضح: "أعتبر مشهد المواجهة بيني وبين أولادي في المسلسل أصعب مشهد، فأنا في العمل اكتشف أن أولادي دبروا مؤامرة لقتل شقيقهم وكانت نتيجتها وفاة زوجته وابنه، وأصارحهم بالحقيقة في مشهد أرهقني نفسياً".

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وتشارك عثمان في الماراثون الرمضاني الحالي بعملين هما مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا وحلا شيحة وإخراج سامح عبدالعزيز، ومسلسل "البرنس".

وتشير إلى أنها تقدم في مسلسل "البرنس" دور أم مصرية تعيش في بيئة شعبية ولديها مبادئ، أما في مسلسل "خيانة عهد" فهي في مستوى اجتماعي آخر، إذ تقدم دور سيدة ثرية ولديها مصنع ورغم المستوى الاجتماعي المرتفع تحاصرها مشاكل كثيرة.





وتؤكد أنها لا تخشى الظهور في أكثر من عمل في شهر رمضان "لأنني أحرص دائماً على تقديم شخصيات مختلفة وليست مكررة، وسبق أن شاركت خلال الموسم الماضي في 3 أعمال هي (ولد الغلابة) مع أحمد السقا ومسلسل (سوبر ميرو) وكنت ضيفة شرف في مسلسل (قابيل) أمام محمد ممدوح".

وعن التعاون مع المخرج محمد سامي، تقول: "أنا محظوظة لأنني تعاملت معه لأنه مخرج لديه رؤية ويعمل دائماً لصالح الممثل، وسعيدة أيضاً بالتعاون مع المخرج سامح عبدالعزيز في مسلسل (خيانة عهد) لأنه مجتهد وله منهج خاص في العمل".