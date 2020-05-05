الخليج 365الثلاثاء 2020/5/5 08:10 م بتوقيت أبوظبي
سجلت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، 1832 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 129491.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 59 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3520.
وأوضحت بيانات وزارة الصحة التركية أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 73285 شخصاً حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تسجل 59 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي لديها إلى 3520 حالة المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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