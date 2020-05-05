تركيا تسجل 59 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي لديها إلى 3520 حالة المزيد

سجلت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، 1832 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 129491.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 59 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3520.

وأوضحت بيانات وزارة الصحة التركية أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 73285 شخصاً حتى الآن.