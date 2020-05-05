أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 5 مايو 2020

انخفضت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء، وسجل سعر جرام عيار 24 نحو 205.35 ريال (54.67 دولار).

ووفق بيانات،سجل الذهب عيار 22 نحو 188.23 ريال (50.11 دولار)، فيما سجل سعر عيار 21 نحو 179.68 ريال (47.83 دولار).

أما أسعار الذهب الأكثر شعبية فقد سجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية 154.01 ريال (41 دولارا)، وعيار 14 سجل 119.79 ريال (31.89 دولار).

وسجلت أسعار أوقية الذهب في المملكة نحو 6386 ريالا (1700 دولار)، والجنيه الذهب (8 جرامات/ عيار 24) ارتفع إلى 1437 ريالا (382.67 دولار)، وسعر كيلو الذهب (عيار 24) حقق 205,346 ألف ريال (54,666 دولار).

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وقلب تفشي فيروس كورونا المستجد تجارة الذهب رأسا على عقب، في ظل التأثير الضخم لإجراءات العزل العام على أكبر سوقين؛ الصين والهند، وتعطيله خطوط الإمداد.



حيث تسببت الجائحة في اضطرابات بالأسواق المالية، ما أدى لزيادة الاستثمار في المعدن النفيس الذي يعد من الأصول القادرة على الاحتفاظ بقيمتها على المدى الطويل.

وقال مجلس الذهب العالمي، الخميس الماضي، إن إقبال المستثمرين على شراء الذهب بسبب بواعث القلق من جائحة فيروس كورونا عوض انهيارا في إنتاج الحلي، ما أدى لاستقرار الطلب على المعدن الأصفر في الأشهر الـ3 الأولى من 2020.

وقال جون ريد، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي: "هذا أكبر تغير للسوق تعيه ذاكرتي.. من الواضح جدا أن القادم أعظم بكثير".

وذكر مجلس الذهب، في أحدث تقاريره الفصلية، إن صناديق المؤشرات التي تخزن الذهب نيابة عن مستثمرين، معظمهم في الولايات المتحدة وأوروبا، أضافت 298 طنا تقدر قيمتها بنحو 16 مليار دولار لمخزوناتها في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار الماضي.