ما هي أمنية إيميه صياح التي تحققت في عيدها؟

أحتفلت مقدمة البرامج والممثلة ايميه صياح بعيد ميلادها، حيث قامت بنشر صورة تجمعها مع توأمها “ثيو شربل” و”كيلي ماريا”.

وكتبت إيميه على الصورة قائلة: “في العام الماضي، تمنيت أمنية واطفأت الشموع، هذا العام تحققت امنيتي”. وتابعت: “كبرت سنة.. وعمري صار أحلى بوجودكما”.

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في شباط الفائت، عبّرت ايميه صياح عن حبها الكبير لزوجها فريد نجار بمناسبة مرور 13 عاماً على لقائهما الأول والذي يصادف في العاشر من شباط.

وكانت ايميه صياح قد تزوجت من فريد نجار في عام 2014. وقد رُزقا في 12 يناير 2020 بتوأم صبي وبنت. اطلقا عليهما اسم “ثيو شربل” و”كيلي ماريا”.

نذكر ان ايميه وزوجها اتخذا قرارهما بتخزين الحبل السري والأنسجة، في أحد أكبر بنوك الخلايا الجذعية في إنكلترا بحسب ما كشفت عبر حسابها على انستغرام.