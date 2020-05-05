جاستن بيبر وهايلي بالدوين يكشفان تفاصيل حياتهما الزوجية

يطل المغني الكندي جاستن بيبر وزوجته عارضة الأزياء الشهيرة هايلي بالدوين في سلسلة جديدة تحمل عنوان The Biebers on Watch وذلك عبر ميزة “فايسبوك ووتش” على موقع “فايسبوك”.

تسلط السلسلة الضوء على زواج جاستن وهايلي ومشاكلهما وحياتهما معاً خلال الحجر الصحي.

سيتم تصوير السلسلة ضمن 12 حلقة بكاميرات الـGo Pro الموجودة حول منزل بيبر على بحيرة Puslinch أو نتاريو خارج تورونتو. حيث يقضيان حالياً الحجر المنزلي

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نشير ان جاستن بيبر وأريانا غراندي قد أعلنا عن عمل غنائي سيجمعهما للمرة الأولى لتمويل منح لأطفال موظفي الصحة والطوارئ العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا.

وأعلن بيبر وغراندي على انستغرام أن الأغنية المشتركة التي تحمل اسم Stuck with you ستطرح يوم الثامن من أيار/مايو الحالي.

وقالت غراندي في بيان ”نأمل أن يحدث العمل تأثيرًا كبيرًا ونأمل أن يسعدكم.