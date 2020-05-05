نور الغندور ترد على اتهامها بسرقة صور مشاهير.. والجمهور بالمرصاد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا يزال اسم الفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور في قائمة الأكثر تداولًا بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد استخدامها برنامج التعديل الفوتشوب ووضع وجهها على صور خاصة لنجوم عالميين أو مشاهير، مشيرًة في تصريح متداول لها إلى أنها تورطت في هذا الأمر من جانب بعض الأشخاص "الفانز".

وقالت نور الغندور في ردها: "وايد ناس دزوا هالتصميم وهي أنا مسويته بس ما كنت أدري إنه هاذي صوة بنت مشهورة وأنا لقيتها ببرنامج (Pinterest) لو أدري إنها لبنت مشهورة جان ما سويتها"، مختتمًة: "أتمنى إنه هالكلام يوصل للبنت".

وتعود القصة إلى قيام الغندور بوضع وجهها على صورة لعارضة الأزياء "دانيال جونز"، وإرسالها لها، ما جعل الأخيرة تقوم بالرد عليها وهي مندهشة قائلًة: "نعم للحقيقة هذا أنا، شكرًا لإرسالك المسج، هذا أمر غريب"، ومن هذا المنطلق وصف الجمهور نور الغندور بـ"السارقة" وبدأت حملة انتقادات ضدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرّدت إحدى المتابعات وهي تشيد بجمال عارضة الأزياء "دانيال جونز"، واتهمت نور الغندور بالسرقة فكتبت:" يازين الجمال الطبيعي ، مو مثل نور كل عمليات التجميل عملتها وكيلو مكياج وسارقه صورها اكيد البنت ذي بتنجن".

وكتب حساب آخر قائلًا: "#نور_الغندور هاشتاق تم تداوله بعد صورة نشرتها نور الغندور في انستقرام، وعند بحث البعض وجدوا انها صورة لمودل إسبانية ولكنها عملت فوتوشوب لتعديل الوجه وتركيب وجهها (ح.م)".

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وأضافت مغردة تُدعى "نهى": "قلناها وخلصنا ماخذتها من فانز اتركوها بحالها #نور_الغندور"، بينما قال آخر: "على طاري #نور_الغندور يقولون سارقه صورة بنت اسبانيه والبنت مصدومه وانا بموت ضحك".

ومع تفاعل الجمهور مع وسم #نور_الغندور اكتشف البعض من خلال البحث في جميع صور نور السابقة العديد من الصور المسروقة من بينها واحدة للفنانة العالمية أريانا غراندي، وهو ما نشره إحدى الحسابات وعلق بالقول: "نور الغندور تعبت اضحك عليها".

وتغيب نور الغندور عن الموسم الرمضاني الحالي بعد توقف تصوير مسلسل "دفعة بيروت" بسبب انتشار فيروس كورنا المستجد حول العالم، على أن يتم استكمال التصوير بعد الانتهاء من هذا الوباء وعرضه خارج الموسم الرمضاني.

وكانت نور الغندور شاركت في مسلسل جمان قبل بداية شهر رمضان إلى جانب الفنان السعودي مهند الحمدي، وحقق العمل نسبة جماهيرية عالية بالرغم من إثارته الجدل في بعض أحداثه، وانتشرت بعد العمل العديد من الشائعات حول وجود علاقة تجمع غندور بالفنان السعودي وهو الأمر الذي نفاه كل منهما مؤكدين أن ما يجمعهما مجرد علاقة صداقة عادية.

وتخرجت نور الغندور في عام 2017 من المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت. بدأت مشوارها الفني كمذيعة في قناة الراي، ولكنها اتجهت إلى التمثيل بعدما أصر عليها الفنان محمد العجيمي بالمشاركة كممثلة بأحد المسلسلات. وحققت النجاح والشهرة بعدما اختيرت كإحدى بطلات مسلسل "سكن الطالبات". واصلت عملها في التمثيل بعد ذلك وشاركت في العديد من الأعمال الناجحة أبرزها "دفعة القاهرة" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.