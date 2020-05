حبيب كورتني كارداشيان السابق يعود للمصحة بسبب إدمانه الكحول والمخدرات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قام سكوت ديسيك، حبيب كورتني كارداشيان السّابق" بالدخول مرّة أخرى إلى المصحة الفاخرة All Points North Lodge التي تقع في The Rocky Mountains بعد انتكاسته ومعاناته من إدمان الكحول والمخدرات، حيث كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنّه دخلها يوم الثلاثاء الماضي.

وتقول المصادر بأن ديسيك، المعروف بحبّه للحفلات الصاخبة ومراحله المتعددة في إعادة التأهيل، كان يحتسي الكحول بكثرة ويتناول الكوكايين أثناء خضوعه للحجر المنزلي أثناء جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى أنّه كان يعاني من الحياة الأسرية أثناء الحجر، وما زال يواجه صعوبة في التكيف مع فقدان والديه قبل بضع سنوات.

وفور وصول سكوت ديسيك إلى المصحة الفارهة التي فتحت أبوابها في شهر مارس الماضي، تمّ وضعه في حجرٍ فوري مُدة 14 يومًا في جناحٍ خاص، وذلك للتأكد من عدم إصابته بفايروس "كوفيد-19".

ولحسن الحظ، لقد تمّ فحص حبيب كورتني كارداشيان السابق يوم الجمعة الماضية، وجاءت نتائج فحوصاته بفيروس كورونا سلبية، ومن بعدها تمّ السّماح له بالانضمام لباقي مرضى المصحّة.

وقال مصدر لـ ديلي ميل: "سافر سكوت يوم الثلاثاء، واضطر لتقديم نفسه لمجموعته في المصحة من خلالة مكالمة عبر برنامج Zoom، وقال إنه يعاني من صدمة من ماضيه، وأشار إلى مشاكل مع حبيبته السابقة وقال إنه يعاني أيضًا من مشاكل مع أطفاله ويتناول الكوكايين ويشرب الكحول كثيرًا."

وأضاف المصدر: "لقد بدا نحيفًا جدًا وأخبر المجموعة أنه أتى لإعادة التأهيل للعمل على مشاكله، وقال إنه يعاني من أعراض الانسحاب وكان متعبًا وخمولًا. وأخبر الموظفين أنه لا يريد أي معاملة خاصة أثناء إقامته، فيما يتعلق بالوجبات والعلاج."

لطالما واجه ديسك مشاكل مع إدمان الكحول وتعاطي المخدرات لمكافحة مشاكله الشخصية، وفي حلقة يوم الخميس الماضي من مسلسل تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، اعترف بأنه لا يزال يكافح معاناة خسارة والديه في غضون ثلاثة أشهر من بعضهما، خاصة الآن وقد بدأ أطفاله في السؤال عنهما.

يُذكر أنّه توفيت والدته بوني في عام 2013 بعد صراع طويل مع المرض، في حين توفي والده جيف لأسباب غير معروفة في عام 2014 وكان سكوت ديسك ابنهما الوحيد والقريب جدًا منهما.