هل تلحق نسرين أمين بزميلتها نهى عابدين وتعتزل الفن؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن قرار اعتزال الفنانة المصرية الشابة نهى عابدين، سيفتح الباب على مصرعه أمام زملائها لاختيار القرار الصعب أو على الأقل التفكير حاليا فيه والابتعاد عن الشهرة والمال.

بالأمس فاجأت عابدين جمهورها عبر السوشال ميديا بخبر اعتزالها الفن نهائياً، في الوقت الذي تحشد مسلسلاتها الرمضانية "اثنين في الصندوق" و"ليالينا 80"، إشادة جماهيرية كبيرة.

وبعدها أعلنت زميلتها في الوسط الفنانة نسرين أمين عن تفكيرها في نفس القرار، حيث كتبت في تعليق على صفحة نهى عابدين بموقع "فيسبوك": "فهماكي ومعاكي حق وعلى طول عندي نفس التفكير، وأنا شخصيًا بفلتر حاليًا أصدقاء الفيسبوك لهذا السبب والهدف".

تفكير نسرين لم يلق قبولا بين المتابعين وانتشرت تعليقات تدعوها لترك التفكير في الأمر، وقالوا إنهم يتوقعون لها مستقبلا كبيرا في التجربة الفنية لاسيما مع أعمالها المميزة، فقال أحد المتابعين:" ليه كدة يا نسرين دي أنتي ممثلة بارعة وبننتظر كل أعمالك بشغف"، فيما أبدى آخر استنكاره للتفكير في قرار الاعتزال قائلا: "نسرين بلاش تفكري في الاعتزال دلوقتي قبل ما تحققي ذاتك".

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وتابع ثالث مبديا صدمته قائلا :"يا لهوووي ليه كدة"، وقال آخر: "انتي شاطرة حرام الموهبة دي تضيع بسهولة، فيه فنانين كتير ميستحقوش يطلعوا على الشاشة بس انتي موهوبة".

وأثار قرار "عابدين" باعتزال الفن جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حين كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قرار ممكن يكون صح أو غلط.. المهم إني بفكر فيه بقالي فترة طويلة ووصلت لقرار هيريحني.. أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائي".

وتشارك نهى عابدين في رمضان الحالي بمسلسل "أتنين في الصندوق"، بطولة حمدي المرغني ، محمد أسامة " أوس أوس " ، انتصار، بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، رحاب الجمل، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفي، كما تشارك في مسلسل "ليالينا 80" من بطولة إياد نصار، خالد الصاوى، صابرين،غادة عادل، محمد عادل، محمد رشاد، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

وأعرب عدد كبير من الفنانين والمتابعين رفضهم للقرار، فكتبت الفنانة سارة نخلة "طبعا غلط .. أنتي شاطرة ومجتهدة ووصلتي لمرحلة كويسة لازم تكملي"، فيما علق الفنان إيهاب فهمي "صلى على النبى ومافيش الكلام ده"، كما قالت الفنانة ريهام عبد الغفور "إيه ده، إنتي بتهزري!! لا طبعًا مش موافقة ده أنتي موهوبة وجميلة".

ونسرين أمين ممثلة مصرية شاركت في عشرات الأعمال الدرامية والسينمائية وتخوض السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "لما كنا صغيرين" الذي يعرض على عدة قنوات.، بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوي، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهاني عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازي، ومنة فضالي، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن سلامة وإخراج محمد على‎.‎