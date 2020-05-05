شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سبب تمديد الوصاية على بريتنى سبيرز حتى أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توضع النجمة العالمية بريتني سبيرز (38 عاما) تحت الوصاية منذ عام 2008 وأمر قاضي للتو بتمديد القرار خلال الفترة المؤقتة الحالية.

فقد تولت جودي مونتجمري الذي عمل كـ"وصية" علي بريتني لسنوات، وجاء تولية منصب الوصي المؤقت بعد أن تنحى "جيمي" والد المغنية الشهيرة عن الوصاية التي كان ملتزم بها منذ فترة طويلة، وذلك بحجه مروره بـ "أسباب صحية شخصية".

و حسب موقع " جاست جيرد "تعمل جودي كـ" واصي" منذ سبتمبر الماضي، وقد أمر القاضي بتمديد فترة الوصاية المؤقتة حتى 22 أغسطس المقبل، وقد حدث هذا التمديد بسبب إغلاق المحاكم وسط الأزمة الصحية المستمرة وهي انتشار فيروس كورونا "covid19"، وهو ما أكده موقع People.

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وبصفتها الواصية علي بريتني سبيرز فقد تتمتع جودي بالقدرة على التواصل مع الطاقم الطبي الخاص بالنجمة الشهيرة ولديها إمكانية الوصول إلى أي وجميع السجلات الطبية إضافة الي إمكانية الوصول إلى السجلات والتقارير النفسية.

يذكر أن يتوقع الكثيرين أن سبيرز تعيش حياة غير مستقرة خلال تواجدها بالحجر المنزلى الذاتى خوفا من انتشار فيروس كورونا "covid 19"، حيث كشفت سبيرز البالغة من العمر 38 عاما أنها فقدت الكثير من وزنها خلال هذه الفترة كونها تعيش بعيدا عن صديقها سام اصغارى، فقد نشرت بريتنى سبيرز على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" التى تضم أكثر من 24.1 مليون شخص عدة صور لها، وعلقت على الصور "لقد تم الحجر الصحي منذ أن عدت من ولاية لويزيانا قبل أسابيع..لذلك لم أر صديقي سام اصغاري وكأنه عمر كامل، لقد فقدت فى الواقع وزنى بسبب اننى أفتقد سام، فأصبحت "البنطلونات" والشورتات "لا تناسبنى".