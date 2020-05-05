شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تلقيه طلقة فى رقبته .. كريس هيمسوورث يعود فى جزء ثاني من Extraction والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية، إعادة انتاج جزء ثاني جديد من فيلم الأكشن Extraction، بطولة النجم العالمي كريس هيمسوورث، بعد نجاحه بشكل كبير في حصد مشاهدات بالملايين عبر الشبكة الأمريكية.

وأسدل الستار على الجزء الأول من فيلم Extraction، بعد تلقي هيمسوورث، بطلقة في رقبته من أحد الأطفال المرتزقة، بعد نجاحه في انقاذ الصبي من وسط أكبر تاجر للمخدرات والسلاح في الهند، وسرعان ما سقط في المياه، لتنتقل الكاميرات للطفل بعد عدة أشهر وهو يسبح في إحدي حمامات السباحة، عقب نجاته، ويظهر في الخلفية ظلال لشخص ما يبدو وأنه هيمسوورث الذي لم يفارق الحياة وعاد لاستكمال مهمة حماية الصبي الذي تعلق به في الجزء الأول.

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فيلم Extraction، يدور حول تايلر ريك (كريس هيمسورث)، هو أحد الجنود المرتزقة الذي ينفذ مهامه بالسوق السوداء، والآن لديه مهمة جديدة، حيث يجب عليه إنقاذ ابن أحد أكبر المجرمين على أثر جرائم دولية، ولكن وسط العالم الخفي لتجار السلاح والمخدرات، فإن هذه المهمة الصعبة تكاد تكون مستحيلة، حيث تصبح حياة ريك والصبي في خطر طوال الوقت.

الفيلم الجديد يدور فى إطار إثارة وحركة وتشويق، ومن إخراج سام هارجراف، فيلم Extraction من إنتاج شركتي AGBO Films وTGIM Films, Inc.، وقام بالإنتاج كل من جو روسو، أنتوني روسو، مايك لاروكا، كريس هيمسورث، إريك جيتر، وبيتر شيورين.

فيلم Extraction من بطولة، ديفيد هاربر، جولشفتي فرحاني، ديريك لوك، بانكاج تريباثي، رانديب هودا، مارك دوناتو، كريس جاي أليكس، جيتانجالي ثابا، مير سروار، هايز ويلفورد.