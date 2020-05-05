شكرا لقرائتكم خبر عن أوين ويلسون يقضي فترة الحظر بصحبة ولديه .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم أوين ويلسون وهو يقضي فترة الحظر بصحبة ولديه روبيرت وفيين وذلك بجوارأحد شواطئ ماليبو والتي أغلقت مؤخرا بسبب أحتواء فيروس كورونا.

من جانب أخرأنضم الممثل الأمريكي العالمى أوين ويلسون، إلى السلسلة التي ستصل إلى شبكة + Disney العام المقبل، ولم يتم الكشف عن تفاصيل حول دوره، لكنه دور "بارز"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، وبدء بالفعل العمل على إنتاج المسلسل الجديد Loki.

كما انضمت الممثلة البريطانية جوجو مباثا راو، إلى المسلسل وجارى تصوير مسلسل Loki الجديد في أتلانتا، وتعمل سلسلة + Disney، على إصدار كل من مسلسلات Doctor Strange، و Multiverse of Madness في مايو من العام المقبل 2021.

يعيد توم هيدلستون دوره في فيلم Loki بعد ظهوره في العديد من أفلام Marvel، حيث تمت رؤية Loki مرة أخرى في Avengers: Endgame بعد وفاته في الفيلم السابق، Infinity War.

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وكانت قد كشفت شركة مارفل عن ظهور أول شخصية متحولة جنسيا، والتى ستدعى Sera، وذلك من خلال مسلسل Loki، لوكى، الذى سيقوم ببطولته الممثل توم هيدلستون، العمل الذى بدأت التدريبات للتصوير خلال شهر يناير الماضى، على أن يصل شاشات العرض في 2021، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "screenrant".

ومن المقرر أن تدور أحداث المسلسل الجديد، في إطار مختلف، وذلك بعد هرب Loki، من قبضة "Avengers" ، وظهور الشخصية بـ نسخة مختلفة عن التي توفيت في سلسلة الأفلام، بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف في أواخر العام الماضي 2019، عن أن صوفيا دي مارتينو قد انضمت إلى طاقم العرض، ربما باسمVerity Willis.

وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة Entertainment، العام الماضى 2019، للممثل توم هيدلستون، الذى جسد الشخصية الشهيرة، أكد على أن بداية التصوير ستكون فى شهر يناير الماضى، على أن يطرح الموسم الاول من المسلسل فى العام المقبل 2021.

"لوكى" هو شخصية من أساطير الأسكندنافية، والتى ظهرت فى الكثير من الأفلام بجوار شخصية "ثور" التى يجسدها كريس هيمسوورث، والتى من المرجح ان يظهر فى المسلسل فى بعض المشاهد البدائية عن سرد احداث بلادهم "ازجارد".