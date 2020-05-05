شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: كوميديا "بـ 100 وش" غير المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلم جيدا أنه لا يوجد تخصص في الإخراج فالمخرج المحترف يخرج كل أنواع الدراما بل أن المخرج المحترف يخرج كل أنواع الفنون فهكذا كان يوسف شاهين وسمير سيف ومحمد عبد العزيز وآخرين من نجوم الإخراج في الفن المصري يخرجون السينما والمسرح والمسلسلات والحفلات والبرامج وكل ما هو فن .



المخرجة كاملة ابو ذكري

يوسف شاهين مثلا أخرج الكثير من الأعمال السينمائية المتنوعة ما بين الكوميدي والتراجيدي والاستعراضي بل أخرج حفلا لكوكب الشرق أم كلثوم كما أخرج المخرج الراحل الدكتور سمير سيف مسلسلات وأفلام ومسرحيات وتنوعت أعماله في الأكشن وفي الكوميدي وفي التراجيدي ومثله المخرج الكبر محمد عبد العزيز .



المخرجة الكوميديانة

المخرجة كاملة أبو ذكري متعددة المواهب مثل هؤلاء العظماء تنجح في كل عمل تقدمه تخرج السينما فتبدع وتخرج الدراما التليفزيونية فتختلف عن الآخرين ولكنها هذا العام تعطي نموذجا في الإخراج الكوميدي بما تصنعه من إفيهات إخراجية فكوميديا بـ 100 وش تكسب ..

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كاملة أبو ذكري في مسلسل بـ 100 وش وقع اختيارها علي سيناريو قائم علي الموقف الكوميدي كتبه احمد وائل وعمرو الدالي دون ابتذال أو ترهل مثل بقية المسلسلات الأخرى القائمة علي الاستظراف وكوميديا " القلش " لكن كاملة أبو ذكري ضربت نموذجا في الإخراج الكوميدي فقدمت الشكل البعيد عن النمطية واستخدمت كل العناصر المساعدة لها كمخرجة في إضحاك المشاهد وإبساطه منها مثلا حركة الكاميرا السلسة جدا عير المشتتة للعين والموسيقي التصويرية والاغاني التي تضيف للمشهد الكوميدي إضافة لفكرة التعريف بالشخصيات المشاركة في العصابة كل حلقة بشكل جديد علي الدراما الكوميدية في مصر ولذلك فهي المخرجة الكوميديانة .



مسلسل بـ 100 وش

كاملة ابوذكري نجحت في اختيار كل عناصر العمل الكوميدي : ( الورق الجيد ثم الممثلين الموهوبين ) بغض النظر عن تصنيفهم كوميديانات أم لا فكل فريق عملها لم يصنفوا من قبل كوميديانات باستثناء إسلام إبراهيم ولكنهم ممثلين ومشخصاتية ولذلك نجحوا جميعا لاعتمادهم علي الموقف الكوميدي وليس الإضحاك اللفظي فتحية لهم جميعا نيللي كريم وآسر ياسين وسلوي محمد علي وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومحمد عبد العظيم ودنيا ماهر وزينب غريب وشريف الدسوقي