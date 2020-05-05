شكرا لقرائتكم خبر عن "اللعب بقى على المكشوف".. خطف وسرقة وخداع وانتقام فى مسلسل "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدع المخرج والمؤلف محمد سامى، في سرد أحداث مسلسل "البرنس" بشكل منتظم ومتقن، حيث كانت ال10 حلقات الأولى هي بداية الشعلة التي تتناول صراع الأخوات على الميراث والذى يصل لحد التخطيط للقتل، حتى أصبح "اللعب على المكشوف" منذ الحلقة الحادية عشر، التي بدأت أحداثها أخبر "عادل" أحمد داش شقيقه "رضوان البرنس" بأن قاتل زوجته "لبنى" نجلاء بدر وابنه "سيف" هم أشقاؤه "فتحى" أحمد زاهر و"ياسر" محمد علاء" و"عبد المحسن" إدوارد، و"عبير" رحاب الجمل وزوجة "رأفت" أحمد فهيم، وأعطاه تسجيل يؤكد صحة كلامه، وطلبت منه "علا" نور اللبنانية أن يبلغ الشرطة، ولكن رضوان طلب منهم أن يغادروا المنزل ويتركوه وحيدا.

وذهب رضوان إلى منزل "سميحة" "ونجية"، سلوى عثمان وأحلام الجريتلى زوجتى والده وسألهما عن أولادهم، ليردا أنهما غير موجودين، فاضطرت "سميحة" أن تتصل بـ "فتحى" أحمد زاهر وتبلغه بأن رضوان سأل عليهم، وتفاجأوا بأن رضوان حاول الاتصال بهم جميعا أثناء جلوسهم سويا واتفاقهم على التخلص منه بطريقة جديدة، ولكنهم لم يردوا على أي اتصال من اتصالاته.





كما ذهب "رضوان البرنس" محمد رمضان لـ"المعلمة فدوى" وأخبرها بأنه يعلم أنها زوجة أخيه وهذا منزله، وقام بالبحث عنه في الغرف، فيما أتصل "فدوى" برجالتها للاستعانة بهم للتصدى له، وارسلت رسالة لـ"فتحى" تخبره بعدم الرد على هاتفها، وأرسل "رضوان رسالة صوتية لـ "فتحى" من هاتف زوجته "فدوى" ليخبره أنه عندها.





وأخبر "رضوان" "فدوى" بأنه سيجعلها ترتدى الأسود على زوجها "فتحى"، وحضر رجالة "فدوى" أثناء مغادرة رضوان وهددوه بالسلاح، ولكنه لم يخاف وقام بضربهم جميعا في أول مشاجرة له في المسلسل، رغم اصابته بجرح كبير في بطنه.





وتلقت "سميحة" سلوى عثمان، اتصالا من "فتحى" أحمد زاهر الذى طلب منها المساعدة في استدراج شقيقته "نورا" ريم سامى وشقيقها "عادل" أحمد داش، وهو ما نفذته بالفعل بعدما اتصلت بها وطلبت منها أن تشترى لها دواء.





وانتقل المشهد لـ"نورا" و"عادل" بعدما وصلا إلى الصيدلية ولكنهما وجدوه كمينا، وقام "فتحى" أحمد زاهر وإخوته "عبد المحسن "إدوارد"، و"ياسر" محمد علاء، و"عبير" رحاب الجمل، بخطفهم إلى منزل "فدوى"، وقام "فتحى" بضربهما حتى اعترفا له بأنهما أخبرا "رضوان البرنس" محمد رمضان بأنهم المتسببين في قتل زوجته وابنه، كما أنهم يسعون لقتله مرة أخرى، وأمر بعد ذلك بحبسهم داخل إحدى الغرف.

Advertisements





وشهدت أحداث الحلقة أيضا محاولة صفاء الطوخى ونور اللبنانية التي تجسد دور "علا"، تهدئة "رضوان البرنس" محمد رمضان، حتى لا يتم سجنه بسبب ما يريد فعله في أشقائه بعدما قتلوا زوجته وابنه، وأن يقوم بتبليغ الشرطة وتسليم التسجيل الصوتى الذى يدينهم، ولكن "رضوان" رفض الحديث تماما وأصر على انه لن يترك حق زوجته وابنه.

وبعدما قام "فتحى" احمد زاهر بخطف "نورا" ريم سامى، و"عادل" أحمد داش، واعتدى عليهما لكى يعترفان وحبسهما داخل احدى الغرف بمنزل "فدوى" روجينا، وبعد معرفة "فتحى" بوجود تسجيل صوتى يدينه هو وأشقاءه، وأن هذا التسجيل على هاتف "رضوان البرنس" محمد رمضان، طلب مساعدة والدته وزوجة والده "سميحة ونجيه" سلوى عثمان وأحلام الجريتلى، أن يحاولا سرقة هاتف "رضوان" حتى ينتهى الدليل، وبالفعل نجحا في سرقة الهاتف، وقامت "سميحة" بحرق الهاتف على "البوتجاز"، ولكن رضوان فاجأهما بوجوده، لتختتم الحلقة بشكل تشويقى للجمهور عما سيحدث في الحلقة المقبلة.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.





مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.



