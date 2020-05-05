شكرا لقرائتكم خبر عن ريا أبى راشد تنضم لحملة"شمعة الأمل":لنأخذ استراحة من الجنون والخوف من حولنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإعلامية اللبنانية رايا أبي راشد الانضمام لحملة "شمعة الأمل"، للكاتب الفلسطينى الكندى شاكر خزعل، والتى تهدف لإضاءة الشموع الافتراضية للمرضى والمصابين والأكثر تضرراً بفيروس كورونا.

وكتبت ريا أبى راشد عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"لنأخذ استراحة قصيرة من الجنون والخوف من حولنا ، ونضيء شمعة الأمل" .



ريا

وتابعت :"أنا انضميت لحملة #شمعة_الامل وضويت شمعة أمل باسم #لبنان للعالم.. نزلوا التطبيق مجاناً وخلينا نضوي شموع بأسمائنا من كل مكان بالعالم ".

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كما انضمت الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد لحملة موقع "انستجرام"، أنستا الخير، بمناسبة شهر رمضان للتشجيع على الأعمال الخيرية بأى صورة، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم بعد تفشى فيروس كورونا.

ونشرت ريا فيديو لها خلال موقع "انستجرام"، قائلة به :"الخير يمكن يكون بصورة بسيطة مجرد كلمة حلوة لشخص أو مساعدة جار فى الحجر الصحي الحالي لأنه سنه كبير وما بيقدر يروح على السوبر ماركت"، متابعة أنها ستقدم الخير عن طريق مساندة مفوضة اللاجئين وبطرق سريعة من خلال موقع على الإنترنت.

كما علقت علي الفيديو قائلة: "شكرًا انستجرام على إطلاق مبادرة إنستا الخير بمناسبة شهر رمضان الكريم ودعوتي للمشاركة فيها وأنا بدورى بدعو كل أصدقائي ومتابعيني لنشر الخير بأى طريقك بيقدروا عليها".

ودعت عدد من النجوم للإشتراك بالمبادرة منهم يسرا، هند صبرى، صبا مبارك، بشرى، درة، مايا دياب، لجين عمران، ناردين فرج، جويل مارديديان، اسيل عمران، باسل الزورو.

وكان انضم النجم أحمد حلمى إلى مبادرة الخير على انستجرام، التى سيشارك متابعوه البالغ عددهم 11.6 مليون شخص رسائل خاصة حول عمل الخير وأشكاله المختلفة على حسابه على إنستجرام.